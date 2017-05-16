عميد بلدية سرت لــ ( وال ) : السراج يعد بحلحلة كافة المشاكل والمختنقات التى يعاني منها سكان المدينة .
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 17:02:00
\n سرت 16 مايو 2017 ( وال ) - قال عميد بلدية سرت \" مختار المعدانى \"\nان لقائه مع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" \nلليوم الثانى تم التباحث خلاله فى عدد من الملفات الهامة التى تخص مدينة \nسرت ، ومنها ملف الاتصالات الهاتفية المتوقفة بالمدينة حاليا .\n وأكد \" المعداني \" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - ان رئيس المجلس\nالرئاسى وعد بحل الاشكاليات والمختنقات التى تعاني منها المدينة \nموضحا بأنه سلم \" السراج \" مذكرة باسم المجلس البلدى سرت تشمل كل المشاكل\nوالمختنقات التى يعانى منها سكان المدينة وفى كل الجوانب وخطة الطوارئ \nالتى وضعها المجلس بالمدينة والتى تتضمن معاناة القطاعات الخدمية \nالحكومية والشركات العامة الخدمية والجهات ذات العلاقة بسرت .\n واشار عميد بلدية سرت انه تم التباحث أيضا خلال هذا اللقاء حول الملف \nالمتعلق باعادة اعمار مدينة سرت ، مؤكدا بأن رئيس المجلس الرئاسى لحكومة \nالوفاق وعد بأن يكون ملف اعادة اعمار مدينة سرت ضمن اولويات المجلس ، \nاضافة الى العمل على حلحلة كافة الامور\nالمتعلقة بهدا الملف قريبا .\n \n ...(وال-سرت)...