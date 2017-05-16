عميد بلدية سرت لــ ( وال ) : السراج يعد بحلحلة كافة المشاكل والمختنقات التى يعاني منها سكان المدينة .



سرت 16 مايو 2017 ( وال ) - قال عميد بلدية سرت \" مختار المعدانى \"

ان لقائه مع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \"

لليوم الثانى تم التباحث خلاله فى عدد من الملفات الهامة التى تخص مدينة

سرت ، ومنها ملف الاتصالات الهاتفية المتوقفة بالمدينة حاليا .

وأكد \" المعداني \" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - ان رئيس المجلس

الرئاسى وعد بحل الاشكاليات والمختنقات التى تعاني منها المدينة

موضحا بأنه سلم \" السراج \" مذكرة باسم المجلس البلدى سرت تشمل كل المشاكل

والمختنقات التى يعانى منها سكان المدينة وفى كل الجوانب وخطة الطوارئ

التى وضعها المجلس بالمدينة والتى تتضمن معاناة القطاعات الخدمية

الحكومية والشركات العامة الخدمية والجهات ذات العلاقة بسرت .

واشار عميد بلدية سرت انه تم التباحث أيضا خلال هذا اللقاء حول الملف

المتعلق باعادة اعمار مدينة سرت ، مؤكدا بأن رئيس المجلس الرئاسى لحكومة

الوفاق وعد بأن يكون ملف اعادة اعمار مدينة سرت ضمن اولويات المجلس ،

اضافة الى العمل على حلحلة كافة الامور

المتعلقة بهدا الملف قريبا .



...(وال-سرت)...