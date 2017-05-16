انعقاد المؤتمر العلمي الثاني ببيت الثقافة بالزاوية .

الزاوية 16 مايو 2017 (وال) - بدأت صباح اليوم الثلاثاء ببيت الثقافة بالزاوية فعاليات المؤتمر العلمي الثاني تحت شعار( معلم المستقبل في ظل التطورات والمستجدات المعاصرة ) .\

وينظم المؤتمر الذي يستمر ليومين ، كلية التربية بجامعة الزاوية بمشاركة كليات (التربية قصر بن غشير – والآداب جامعة الزيتونة ترهونة – والآداب غريان – والتربية طرابلس – والتربية العجيلات – والآداب صبراتة – والتربية ابوعيسى).\

وسيتم خلال المؤتمر الذي حضي بحضور عدد من الطلاب واساتذة الجامعات والمهتمين وذلك بعقد عدة جلسات وتقديم بحوث علمية من قبل عدد من الباحثين من الكليات المشاركة في هذا الحدث العلمي .\

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