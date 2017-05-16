أوكرانيا تفرض عقوبات جديدة على شركات اعلام روسية بعد اعلان الاتحاد الاوروبي تمديد عقوباته ضد موسكو .

كييف 16 مايو 2017 (وال) - أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثاء أنها فرضا عقوبات جديدة لمدة 3 سنوات بحق عدد من وسائل الإعلام الروسية,منها "روسيا سيفودنيا" وقناة "زفيزدا" و"تي في تسي", كما فرضت عقوبات على شركة "ياندكس" الروسية لمدة 3 أعوام أيضا. وفرضت هذه العقوبات بقرار من مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني, والذي وافق عليه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو. وكان الاتحاد الأوروبي قرر أمس الاثنين تمديد عقوباته المفروضة على روسيا على خلفية الازمة الاوكرانية. وصرح وزير الخارجية البولوني فيتولد فاشيكوفسكي, في أعقاب اجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي, بأن معظم المجتمعين قرروا تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا. وقال وزير الخارجية البولوني, للصحفيين بهذا الصدد,"إن قرار تمديد العقوبات ضد روسيا كان بسبب عدم تنفيذ اتفاقيات مينسك".