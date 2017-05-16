المجلس الوطني الفلسطيني يعتمد بالإجماع عضوا مراقبا في البرلمان الأفريقي.

عمان 16 مايو 2017 (وال) - أقر البرلمان الأفريقي بالإجماع في إجتماع دورته الرابعة اليوم الثلاثاء بمدينة ميدراند في جنوب أفريقيا اعتماد المجلس الوطني الفلسطيني عضوا مراقبا فيه. وأفاد بيان للمجلس أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أكد في تصريح صدر عنه بهذه المناسبة أن أفريقيا بهذا القرار "تؤكد وتعزز وقوفها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس". وأعرب الزعنون في هذا المجال عن تقديره وشكره للبرلمان الأفريقي ورئيسه على اعتماد المجلس الوطني الفلسطيني عضوا مراقبا الأمر الذي "سيعزز العلاقات ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والتنسيق المشترك بين المجلس و البرلمان الأفريقي وبرلمانات أفريقيا كافة على مختلف الأصعدة". وذكر بيان المجلس ايضا ان البرلمان الأفريقي أقر في جلسته العامة بيان التضامن مع الأسرى الفلسطينيين وقع عليه عدد كبير من أعضاء البرلمان الإفريقي حيث تم إدراجه في جدول أعمال الدورة.