مصرع 3 أشخاص وفقدان اثنين آخرين جراء انفجار بمصنع لإنتاج الديناميت بوسط الصين .

بكين 16 مايو 2017 (وال) - لقي 3 أشخاص مصرعهم وفقد اثنان آخران اليوم الثلاثاء جراء انفجار في مصنع للديناميت الاسود في بلدية شيومي التابعة لمحافظة لينلي وسط الصين . وأفادت مصادر اعلامية أن السلطات بمنطقة هونان أعلنت عن "مصرع 3 أشخاص بينما أصبح اثنان آخران في عداد المفقودين جراء انفجار هز مصنعا لإنتاج الديناميت الأسود". وأضافت بأن شخصا نقل إلى المستشفى بعد إصابته في الانفجار الذي وقع في بلدية شيومي التابعة لمحافظة لينلي ، مشيرة إلى أن جروحه ليست بليغة. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب وقوع الحادث الذي عرفه المصنع التابع لشركة (مينتاي) ذات المسؤولية المحدودة لإنتاج الديناميت الأسود.