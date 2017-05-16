الأمم المتحدة تعرب عن قلقها الشديد إزاء تزايد العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى .

نيويورك 16 مايو 2017 ( وال ) - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان " زيد بن رعد الحسين " عن قلقه الشديد إزاء انتشار أعمال العنف في أجزاء من جمهورية إفريقيا الوسطى خلال الفترة الماضية. وقال " الحسين " في تصريح للصحافة اليوم الثلاثاء إن أعمال العنف تسببت في مقتل ( 121 ) مدنيا منذ مارس الماضي , وهناك تقارير غير مؤكدة عن حصيلة وفيات بضعف الحصيلة السابق ذكرها". يذكر أن اعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي فى بلدة "بانجاسو" الواقعة جنوب شرق إفريقيا الوسطى, أجبرت الاف الأشخاص على النزوح إلى الملاجىء فى المسجد والكنيسة المحلية. وشهدت جمهورية إفريقيا الوسطى موجات متقطعة من العنف الطائفي منذ أواخر عام 2013, ولكن أعمال العنف مستمرة في المناطق النائية التي تقع خارج سيطرة الحكومة. ...( وال )...