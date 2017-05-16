مسؤول التعليم بسبها يتابع سير الامتحانات النهائية بالمؤسسات التعليمية بالمدينة .



سبها 16 مايو 2017 ( وال ) - قام مسؤول شؤون التربية والتعليم بسبها

\" النعاس الحافر\" بجولة في العديد من المؤسسات التعليمية بالمدينة

للاطلاع على سير الإمتحانات النهائية لسنوات النقل لمرحلتى التعليم

الأساسي والثانوي ، والوقوف على مدى التزام اللجان المشرفة على

الإمتحانات والملاحظين .

وشملت هذه الجولة التى رافقه فيها مدير مكتب التعليم الحر بسبها \"عبد

السلام الجهمي \" مدارس حي القرضة ، القدس ، شهداء القرضة ، نسيبة بنت كعب

، القرضابية ومدرسة عمر بن الخطاب .



...( وال )...