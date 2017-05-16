مسؤول التعليم بسبها يتابع سير الامتحانات النهائية بالمؤسسات التعليمية بالمدينة .الثلاثاء ، 16-05-2017 - 16:03:00

مسؤول التعليم بسبها يتابع سير الامتحانات النهائية بالمؤسسات التعليمية بالمدينة . \n سبها 16 مايو 2017 ( وال ) - قام مسؤول شؤون التربية والتعليم بسبها \n\" النعاس الحافر\" بجولة في العديد من المؤسسات التعليمية بالمدينة \nللاطلاع على سير الإمتحانات النهائية لسنوات النقل لمرحلتى التعليم \nالأساسي والثانوي ، والوقوف على مدى التزام اللجان المشرفة على \nالإمتحانات والملاحظين . \n وشملت هذه الجولة التى رافقه فيها مدير مكتب التعليم الحر بسبها \"عبد \nالسلام الجهمي \" مدارس حي القرضة ، القدس ، شهداء القرضة ، نسيبة بنت كعب\n، القرضابية ومدرسة عمر بن الخطاب .\n \n ...( وال )...

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