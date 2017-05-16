اعضاء مكتب الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بصبراتة ينظمون رحلة علمية لمناطق قصر الحاج ووادي التوت ويفرن وتاغمة وقصر بن نيران بجبل نفوسه .
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 13:52:00
صبراتة 16 مايو 2017 (وال) - نظم اعضاء مكتب الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بصبراتة رحلة علمية لمدن ومناطق قصر الحاج ووادي التوت ويفرن وتاغمة وقصر بن نيران بجبل نفوسه .\n واستهل اعضاء المكتب زيارتهم الى منطقة قصر الحاج والتي حظيوا فيها باستقبال شعبي من أهالي المنطقة وأعيانها حيث شاهدوا عرض للفروسية الشعبية . \n وتضمنت الزيارة على اعداد معرض للفنون التشكيلية لأعضاء المكتب وجلسة شعرية متنوعة وجولة حرة في مدينة قصر الحاج والاستماع إلى نبذة تاريخية عن هذه المدينة .\n كما شملت زيارة اعضاء مكتب الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بصبراتة ، مناطق وادي التوت ويفرن وتاغمة وقصر بن نيران ، التقوا خلالها بأهالي واعيان هذه المناطق وأستمعوا الى نبذة عن الموروث الحضاري والصروح الاثرية التي تزخر بها وقاموا بالتقاط الصور الفوتوغرافية لهذه المناطق لتوثيقها. \n..(وال- صبراتة)..