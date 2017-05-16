اعضاء مكتب الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بصبراتة ينظمون رحلة علمية لمناطق قصر الحاج ووادي التوت ويفرن وتاغمة وقصر بن نيران بجبل نفوسه .

صبراتة 16 مايو 2017 (وال) - نظم اعضاء مكتب الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بصبراتة رحلة علمية لمدن ومناطق قصر الحاج ووادي التوت ويفرن وتاغمة وقصر بن نيران بجبل نفوسه .

واستهل اعضاء المكتب زيارتهم الى منطقة قصر الحاج والتي حظيوا فيها باستقبال شعبي من أهالي المنطقة وأعيانها حيث شاهدوا عرض للفروسية الشعبية .

وتضمنت الزيارة على اعداد معرض للفنون التشكيلية لأعضاء المكتب وجلسة شعرية متنوعة وجولة حرة في مدينة قصر الحاج والاستماع إلى نبذة تاريخية عن هذه المدينة .

كما شملت زيارة اعضاء مكتب الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بصبراتة ، مناطق وادي التوت ويفرن وتاغمة وقصر بن نيران ، التقوا خلالها بأهالي واعيان هذه المناطق وأستمعوا الى نبذة عن الموروث الحضاري والصروح الاثرية التي تزخر بها وقاموا بالتقاط الصور الفوتوغرافية لهذه المناطق لتوثيقها.

..(وال- صبراتة)..