رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عميد بلدية سرت .
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 15:36:00
\n طرابلس 16 مايو 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" اليوم الثلاثاء بطرابلس عميد بلدية سرت \" \nمختار المعداني \" .\n وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تم خلال اللقاء والذي يأتي في\nإطار الاهتمام الذي يوليه المجلس الرئاسي ببلدية سرت بعد تحريرها من ما \nيعرف بتنظيم الدولة - استعراض الأوضاع والمختنقات التي تعاني منها \nالقطاعات الخدمية بالمدينة والتحديات التي تواجهها.\n وأشاد \" السراج \" بالجهود التي يبذلها المجلس البلدي رغم الصعوبات ، \nمؤكدا بأن حكومة الوفاق الوطني لن تذخر جهداً لدعم المدينة وتوفير ما \nيحتاجه السكان وتأمين عودة النازحين والبدء في مشاريع إعادة الإعمار \nبالمدينة.\n \n \n ...( وال )..