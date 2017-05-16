رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عميد بلدية سرت .



طرابلس 16 مايو 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" اليوم الثلاثاء بطرابلس عميد بلدية سرت \"

مختار المعداني \" .

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تم خلال اللقاء والذي يأتي في

إطار الاهتمام الذي يوليه المجلس الرئاسي ببلدية سرت بعد تحريرها من ما

يعرف بتنظيم الدولة - استعراض الأوضاع والمختنقات التي تعاني منها

القطاعات الخدمية بالمدينة والتحديات التي تواجهها.

وأشاد \" السراج \" بالجهود التي يبذلها المجلس البلدي رغم الصعوبات ،

مؤكدا بأن حكومة الوفاق الوطني لن تذخر جهداً لدعم المدينة وتوفير ما

يحتاجه السكان وتأمين عودة النازحين والبدء في مشاريع إعادة الإعمار

بالمدينة.





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