\" معيتيق \" يختتم زيارته لدولة الكويت عقب المشاركة في احتفالية اعتمادها \"عاصمة للشباب العربي\" .



الكويت 16 مايو 2017 ( وال ) - اختتم النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد

معيتيق\" رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والوفد المرافق له مساء

أمس الاثنين زيارته لدولة الكويت عقب مشاركته في الاحتفالية التي أقيمت

في قصر البيان لاعتماد \"الكويت عاصمة للشباب العربي\"، وبحضور أمير دولة

الكويت الشيخ \"الصباح الأحمد الجابر الصباح\" وحضورعربي رفيع المستوى .

وتأتي مشاركة \" معيتيق \" في هذه الاحتفالية ضمن برامج، وأنشطة مجلس

وزراء الشباب والرياضة العرب بالجامعة العربية والذي تتولى ليبيا رئاسته،

وتهدف من خلاله لدعم مسيرة الشباب العربي لبناء قدراتهم في مختلف

المجالات.

وكان في توديع \" معيتيق\"، والوفد المرافق له في مطار الكويت مساعد وكيل

وزارة الدولة للشباب \" عبد العزيز اليتامة\" الذي أشاد بزيارة \" معيتيق\"

وحضوره الاحتفالية باعتباره رئيساً لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

وعقده سلسلة من الاجتماعات مع المهتمين بالشأن الشبابي في الكويت .



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