\" معيتيق \" يختتم زيارته لدولة الكويت عقب المشاركة في احتفالية اعتمادها \"عاصمة للشباب العربي\" .
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 15:21:00
\n الكويت 16 مايو 2017 ( وال ) - اختتم النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد \nمعيتيق\" رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والوفد المرافق له مساء \nأمس الاثنين زيارته لدولة الكويت عقب مشاركته في الاحتفالية التي أقيمت \nفي قصر البيان لاعتماد \"الكويت عاصمة للشباب العربي\"، وبحضور أمير دولة \nالكويت الشيخ \"الصباح الأحمد الجابر الصباح\" وحضورعربي رفيع المستوى .\n وتأتي مشاركة \" معيتيق \" في هذه الاحتفالية ضمن برامج، وأنشطة مجلس \nوزراء الشباب والرياضة العرب بالجامعة العربية والذي تتولى ليبيا رئاسته،\nوتهدف من خلاله لدعم مسيرة الشباب العربي لبناء قدراتهم في مختلف \nالمجالات.\n وكان في توديع \" معيتيق\"، والوفد المرافق له في مطار الكويت مساعد وكيل\nوزارة الدولة للشباب \" عبد العزيز اليتامة\" الذي أشاد بزيارة \" معيتيق\" \nوحضوره الاحتفالية باعتباره رئيساً لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب \nوعقده سلسلة من الاجتماعات مع المهتمين بالشأن الشبابي في الكويت .\n \n ...( وال )..