\" معيتيق \" يلتقي المهتمين ببرامج الشباب والرياضة بدولة الكويت .
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 15:16:00
\n الكويت 16 مايو 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي رئيس \nمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب \" أحمد معيتيق\" بالكويت أمس الاثنين، \nكلا من : وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة \"خالد\nالروضان\"، والوكيل المساعد لوزارة الدولة للشباب \" عبدالعزيز اليتامة\"، \nومديرعام الهيئة العامة للشباب \" عبد الرحمن المطيري \" وذلك بحضور كل من،\nمديرعام الهيئة العامة للشباب والرياضة في حكومة الوفاق الوطني \"الشيباني\nعبدالله الشيباني\"، ومستشار السياسات الدولية للشباب بالهيئة \" فتح الله \nالزني \" .\n وتم خلال اللقاء، الذي عقد عقب الاحتفالية التي أقيمت في دولة الكويت\nبمناسبة اعتماد \" الكويت عاصمة للشباب العربي\"، استعراض الخطط والبرامج \nالتي من شأنها دعم الشباب في مختلف المجالات، وتأطيرهم تأطيراَ جيداَ ضد \nالظواهر الهدامة التي تنال من قدراتهم، وتجعل منهم غير فاعلين في \nمجتمعاتهم.\n وأشاد المسؤولون في دولة الكويت، بمشاركة \" معيتيق\"، في الاحتفالية \nباعتباره رئيساً لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لاهتمامه بشريحة \nالشباب التي تمثل نسبة كبيرة في المجتمعات العربية ويُعتمد عليها في \nمسيرة البناء والتنمية في حال تم الاستفادة منها بالطريقة المثلى.\n \n ...( وال )..