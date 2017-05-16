\" معيتيق \" يلتقي المهتمين ببرامج الشباب والرياضة بدولة الكويت .



الكويت 16 مايو 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي رئيس

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب \" أحمد معيتيق\" بالكويت أمس الاثنين،

كلا من : وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة \"خالد

الروضان\"، والوكيل المساعد لوزارة الدولة للشباب \" عبدالعزيز اليتامة\"،

ومديرعام الهيئة العامة للشباب \" عبد الرحمن المطيري \" وذلك بحضور كل من،

مديرعام الهيئة العامة للشباب والرياضة في حكومة الوفاق الوطني \"الشيباني

عبدالله الشيباني\"، ومستشار السياسات الدولية للشباب بالهيئة \" فتح الله

الزني \" .

وتم خلال اللقاء، الذي عقد عقب الاحتفالية التي أقيمت في دولة الكويت

بمناسبة اعتماد \" الكويت عاصمة للشباب العربي\"، استعراض الخطط والبرامج

التي من شأنها دعم الشباب في مختلف المجالات، وتأطيرهم تأطيراَ جيداَ ضد

الظواهر الهدامة التي تنال من قدراتهم، وتجعل منهم غير فاعلين في

مجتمعاتهم.

وأشاد المسؤولون في دولة الكويت، بمشاركة \" معيتيق\"، في الاحتفالية

باعتباره رئيساً لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لاهتمامه بشريحة

الشباب التي تمثل نسبة كبيرة في المجتمعات العربية ويُعتمد عليها في

مسيرة البناء والتنمية في حال تم الاستفادة منها بالطريقة المثلى.



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