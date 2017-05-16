نقابة المهن الطبية المساعدة زليتن تحيي اليوم العالمي للتمريض.
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 15:02:00
\nزليتن 16 مايو2017 (وال) - نظمت نقابة المهن الطبية المساعدة بزليتن \nبالتعاون مع إدارة التمريض بمستشفى زليتن التعليمي ومكتب الاعلام \nبالخدمات الصحية والمعهد العالى للعلوم والتقنية بزليتن السبت الماضي \nاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض .\nوحضر الاحتفالية أعضاء المجلس البلدي زليتن ورئيس الهيئة العامة للمعاهد \nالطبية ورئيس النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة ورؤساء النقابات في \nبعض المدن ورئيس لجنة المعاهد الصحية بوزارة الصحة وممثلين عن ادارة \nالتمريض بالوزارة وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة وجمع من \nالمهتمين بهذا المجال بالبلدية .\nوتخللت الاحتفالية العديد من الكلمات التي عبرت عن اهمية احياء هذا اليوم\nالعالمي الذي يصادف 12 مايو من كل عام ، مشيدة بدور التمريض إضافة إلى \nتقديم محاضرات تثقيفية وعروض مسرحية من بينها مسرحية \"ملائكة الرحمة\" .\nوتم في ختام الحفل تكريم العناصر الطبية المساعدة اللتي امضن سنوات طويلة\nفي مجال التمريض وكذلك تقديم شهائد الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح \nهذه المناسبة . \n ..(وال)..