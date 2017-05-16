نقابة المهن الطبية المساعدة زليتن تحيي اليوم العالمي للتمريض.



زليتن 16 مايو2017 (وال) - نظمت نقابة المهن الطبية المساعدة بزليتن

بالتعاون مع إدارة التمريض بمستشفى زليتن التعليمي ومكتب الاعلام

بالخدمات الصحية والمعهد العالى للعلوم والتقنية بزليتن السبت الماضي

احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض .

وحضر الاحتفالية أعضاء المجلس البلدي زليتن ورئيس الهيئة العامة للمعاهد

الطبية ورئيس النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة ورؤساء النقابات في

بعض المدن ورئيس لجنة المعاهد الصحية بوزارة الصحة وممثلين عن ادارة

التمريض بالوزارة وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة وجمع من

المهتمين بهذا المجال بالبلدية .

وتخللت الاحتفالية العديد من الكلمات التي عبرت عن اهمية احياء هذا اليوم

العالمي الذي يصادف 12 مايو من كل عام ، مشيدة بدور التمريض إضافة إلى

تقديم محاضرات تثقيفية وعروض مسرحية من بينها مسرحية \"ملائكة الرحمة\" .

وتم في ختام الحفل تكريم العناصر الطبية المساعدة اللتي امضن سنوات طويلة

في مجال التمريض وكذلك تقديم شهائد الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح

هذه المناسبة .

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