الأمم المتحدة : أكثر من ( 7 ) ملايين يمني يعيشون في مناطق مهددة بانتشار الكوليرا .

نيويورك 16 مايو 2017 ( وال )- أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن أكثر من ( 7 ) ملايين و (600) ألف يمني يعيشون في مناطق مهددة بانتشار وباء الكوليرا ، محذرة من ارتفاع خطر انتقال العدوى بينهم. ونقلت مصادر اعلامية عن المتحدث باسم الأمم المتحدة " ستيفان دوجاريك " اليوم إن عدم كفاية الهياكل الأساسية للصرف الصحي إلى جانب مشكلة النزوح يؤدي إلى زيادة خطر انتقال الكوليرا من شخص إلى آخر . وأشار المسؤول الاممي إلى الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن من أجل مواجهة انتشار الوباء موضحا بأن المنظمة تدعم ( 33 ) مركزا لعلاج الإسهال في اليمن وفتحت ( 10 ) مراكز لعلاج الجفاف ، كما أنشأت مركزين للطوارئ في عدن وصنعاء مع فرق الاستجابة السريعة لرصد ومعالجة مصادر المياه الملوثة . وكانت الحكومة اليمنية قد دعت أمس المنظمات المحلية والدولية إلى تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي في البلاد لمواجهة وباء الكوليرا المنتشر في عدد من المحافظات وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين . ...( وال )...