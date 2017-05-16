اجتماع بوزارة الصحة بشأن مناقشة وإعداد توزيع مخصصات الباب الثالث .

طرابلس 16 مايو2017 (وال) - اجتمع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الدكتور "عيسى العمياني" بمدراء ادارات المالية ، والتخطيط الصحي، والمشروعات ، والصيدلة والمعدات الطبية ، ومنسق مشروعات قطاع الصحة مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية . وخصص الاجتماع لمناقشة وإعداد توزيع مخصصات الباب الثالث وفق الأسس والضوابط الواردة في منشور وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2017 وقرار وزير التخطيط رقم (11) لسنة 2017 بشأن إعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث بالترتيبات المالية للقطاعات. ..(وال)..