مبعوث الجامعة العربية يؤكد أن الحوار الشامل بين الليبيين هو الطريق الوحيد لحل الازمة بالبلاد .

طرابلس 16 مايو 2017 ( وال) - اكد المبعوث الخاص للجامعة العربية إلى ليبيا "صلاح الدين الجمالي" أن الحوار الشامل بين الليبيين دون إستثناء هو الطريق الوحيد لحل الازمة التي تعاني منها البلاد . ووصف " الجمالي" في تصريح صحفي أن التطورات السياسية التي شهدتها مؤخرا الساحة الليبية بالخطوة الايجابية والشجاعة على الطريق الصحيح لحل الازمة . واعرب " الجمالي " عن يقينه بأن هذا الحوار سيشمل في مراحله اللاحقة كل الأطراف الليبية دون استثناء , مؤكدا أن "ليبيا لا تبنى إلا بسواعد جميع أبناءها" , معربا عن أمله في "تجاوز الليبيين كل المواقف السلبية وغير المريحة التي لا تخدم الحوار السياسي ولا القضية الليبية". ...( وال ) ...