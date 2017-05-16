لجنة الوقود وغاز الطهي ببلدية زليتن تناقش نقص زيوت المركبات الآلية مع أصحاب محطات الوقود بزليتن .

زليتن 16 مايو2017 ( وال ) -ناقشت لجنة متابعة وتنظيم توزيع الوقود والمشتقات النفطية وغاز الطهي ببلدية زليتن مع أصحاب محطات توزيع الوقود داخل البلدية نقص زيوت المركبات وكيفية توفيرها وذلك بالتواصل مع الشركات الرئيسية. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها مع أصحاب محطات الوقود اليوم الثلاثاء بديوان البلدية على ضرورة الالتزام بوسائل الأمن والسلامة والإهتمام بالمظهر العام داخل المحطات واتفق الحاضرون على تشكيل مندوبين عن شركات توزيع الوقود من أصحاب المحطات للتواصل المستمر مع اللجنة, وفي ذات السياق تم تعميم نموذج خاص لتعبئة الوقود لأصحاب المخابز والمصانع والكسارات والشركات الصناعية لتنظيم عملية توزيع الوقود. كما شددت اللجنة على ضرورة إبراز رقم المحطة ورقم الترخيص بمكان واضح بالمحطة كما جاء في كتاب وكيل الديوان إلى أصحاب محطات الوقود. وحضر الاجتماع مراقب الاقتصاد زليتن السيد خيري الشطشاطي ورئيس قسم سلامة الهيئة الوطنية زليتن علي الفطيسي. ...( وال )....