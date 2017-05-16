وزير الخارجية الجزائرية يزور امريكا .

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الجزائر16 مايو 2017 ( وال) - أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في \

بيان لها أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي \\\" رمضان لعمامرة \\\" \

سيقوم ابتداء من يوم غد الاربعاء بزيارة عمل إلى امريكا بدعوة من كاتب \

الدولة الامريكي \\\" ريكس تيليرسون\\\" للتباحث معه حول التعاون الثنائي و \

القضايا السياسية والامنية ذات الاهتمام المشترك .\

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة ستكون مناسبة لرئيسي الدبلوماسية \

الجزائرية والامريكية في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين وإنعقاد \

الدورة الوزارية الرابعة بتبادل\\\"وجهات النظر حول المسائل الدولية المدرجة\

في أجندة الامم المتحدة لاسيما المسألة الفلسطينية و الأزمة في ليبيا و \

سوريا والوضع في الساحل و مسألة الصحراء الغربية\\\".\

كما ستتناول المحادثات بين الطرفين حسب وكالة الانباء الجزائرية \

التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب و الجريمة و كذا المحاور الكبرى \

للمساهمات الأمريكية من اجل تحقيق السلم والامن والتنمية فيافريقيا.\

واضاف البيان ان \\\" لعمامرة \\\" سيجري خلال هذه الزيارة التي تستم \

ريومين \\\"مشاورات مع مسؤولين في الكونغرس الامريكي حول آفاق تعزيز الشراكة\

الجزائرية الامريكية وكذا حول مسائل دولية اقليمية\\\".\

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