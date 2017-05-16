وزير الخارجية الجزائرية يزور امريكا .
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 12:45:00
\\n الجزائر16 مايو 2017 ( وال) - أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في \\nبيان لها أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي \\\" رمضان لعمامرة \\\" \\nسيقوم ابتداء من يوم غد الاربعاء بزيارة عمل إلى امريكا بدعوة من كاتب \\nالدولة الامريكي \\\" ريكس تيليرسون\\\" للتباحث معه حول التعاون الثنائي و \\nالقضايا السياسية والامنية ذات الاهتمام المشترك .\\n وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة ستكون مناسبة لرئيسي الدبلوماسية \\nالجزائرية والامريكية في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين وإنعقاد \\nالدورة الوزارية الرابعة بتبادل\\\"وجهات النظر حول المسائل الدولية المدرجة\\nفي أجندة الامم المتحدة لاسيما المسألة الفلسطينية و الأزمة في ليبيا و \\nسوريا والوضع في الساحل و مسألة الصحراء الغربية\\\".\\n كما ستتناول المحادثات بين الطرفين حسب وكالة الانباء الجزائرية \\nالتعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب و الجريمة و كذا المحاور الكبرى \\nللمساهمات الأمريكية من اجل تحقيق السلم والامن والتنمية فيافريقيا.\\n واضاف البيان ان \\\" لعمامرة \\\" سيجري خلال هذه الزيارة التي تستم \\nريومين \\\"مشاورات مع مسؤولين في الكونغرس الامريكي حول آفاق تعزيز الشراكة\\nالجزائرية الامريكية وكذا حول مسائل دولية اقليمية\\\".\\n ...( وال ) ...