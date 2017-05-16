وزارة الخارجية الجزائرية يزور امريكا .

الجزائر16 مايو 2017 ( وال) - أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي " رمطان لعمامرة " سيقوم ابتداء من يوم غد الاربعاء بزيارة عمل إلى امريكا بدعوة من كاتب الدولة الامريكي " ريكس تيليرسون" للتباحث معه حول التعاون الثنائي و القضايا السياسية والامنية ذات الاهتمام المشترك . وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة ستكون مناسبة لرئيسي الدبلوماسية الجزائرية والامريكية في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين وإنعقاد الدورة الوزارية الرابعة بتبادل"وجهات النظر حول المسائل الدولية المدرجة في أجندة الامم المتحدة لاسيما المسألة الفلسطينية و الأزمة في ليبيا و سوريا والوضع في الساحل و مسألة الصحراء الغربية". كما ستتناول المحادثات بين الطرفين حسب وكالة الانباء الجزائرية التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب و الجريمة و كذا المحاور الكبرى للمساهمات الأمريكية من اجل تحقيق السلم والامن والتنمية فيافريقيا. واضاف البيان ان " لعمامرة " سيجري خلال هذه الزيارة التي تستم ريومين "مشاورات مع مسؤولين في الكونغرس الامريكي حول آفاق تعزيز الشراكة الجزائرية الامريكية وكذا حول مسائل دولية اقليمية". ...( وال ) ...