الجامعة العربية تستضيف غدا اجتماعا لمتابعة دور الإعلام في التصدي للإرهاب .

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القاهرة 16 مايو 2017 ( وال ) - تبدأ غدا الاربعاء أعمال الاجتماع \

السابع عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في \

التصدي لظاهرة الإرهاب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .\

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم أن الاجتماع سيناقش على مدى \

يومين ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ 16 للفريق، \

والتوصيات التي صدرت عن ورشة العمل حول \\\" دور الإعلام العربي في محاربة \

الإرهاب \\\" التي عقدت في وقت سابق في السودان .\

وأضاف البيان أن الاجتماع سيبحث أيضا متابعة الخطوات التنفيذية للخطة \

المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب ، \

والتي تتضمن إقامة العديد من الفعاليات مثل \\\" مؤتمرات ، ندوات ، دورات \

تدريبية ، وملتقيات علمية ، وإعداد دراسات وأبحاث علمية تتعلق بمكافحة \

الإرهاب ، مدتها الزمنية خمس سنوات .\

ويشارك في هذا الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية وعدد \

من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء \

الإعلام العرب .\

يشار بأن فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في \

التصدي لظاهرة الإرهاب من ضمن الفرق التي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء \

الإعلام العرب ، ويعقد اجتماعه مرتين كل عام سواء بمقر الأمانة العامة \

لجامعة الدول العربية أو إحدى الدول الأعضاء لدى الجامعة ، ومن مهام \

الفريق إصدار توصيات استرشادية تتعلق بمكافحة الإرهاب ، وترفع التوصيات \

إلى مجلس وزراء الإعلام العرب للاعتماد .\

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