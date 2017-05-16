الجامعة العربية تستضيف غدا اجتماعا لمتابعة دور الإعلام في التصديللإرهاب .



القاهرة 16 مايو 2017 ( وال ) - تبدأ غدا الاربعاء أعمال الاجتماع

السابع عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في

التصدي لظاهرة الإرهاب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم أن الاجتماع سيناقش على مدى

يومين ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ 16 للفريق،

والتوصيات التي صدرت عن ورشة العمل حول \" دور الإعلام العربي في محاربة

الإرهاب \" التي عقدت في وقت سابق في السودان .

وأضاف البيان أن الاجتماع سيبحث أيضا متابعة الخطوات التنفيذية للخطة

المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب ،

والتي تتضمن إقامة العديد من الفعاليات مثل \" مؤتمرات ، ندوات ، دورات

تدريبية ، وملتقيات علمية ، وإعداد دراسات وأبحاث علمية تتعلق بمكافحة

الإرهاب ، مدتها الزمنية خمس سنوات .

ويشارك في هذا الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية وعدد

من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء

الإعلام العرب .

يشار بأن فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في

التصدي لظاهرة الإرهاب من ضمن الفرق التي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء

الإعلام العرب ، ويعقد اجتماعه مرتين كل عام سواء بمقر الأمانة العامة

لجامعة الدول العربية أو إحدى الدول الأعضاء لدى الجامعة ، ومن مهام

الفريق إصدار توصيات استرشادية تتعلق بمكافحة الإرهاب ، وترفع التوصيات

إلى مجلس وزراء الإعلام العرب للاعتماد .





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