الجامعة العربية تستضيف غدا اجتماعا لمتابعة دور الإعلام في التصديللإرهاب .
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 12:25:00
\n القاهرة 16 مايو 2017 ( وال ) - تبدأ غدا الاربعاء أعمال الاجتماع \nالسابع عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في \nالتصدي لظاهرة الإرهاب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .\n وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم أن الاجتماع سيناقش على مدى \nيومين ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ 16 للفريق، \nوالتوصيات التي صدرت عن ورشة العمل حول \" دور الإعلام العربي في محاربة \nالإرهاب \" التي عقدت في وقت سابق في السودان .\n وأضاف البيان أن الاجتماع سيبحث أيضا متابعة الخطوات التنفيذية للخطة \nالمرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب ، \nوالتي تتضمن إقامة العديد من الفعاليات مثل \" مؤتمرات ، ندوات ، دورات \nتدريبية ، وملتقيات علمية ، وإعداد دراسات وأبحاث علمية تتعلق بمكافحة \nالإرهاب ، مدتها الزمنية خمس سنوات .\n ويشارك في هذا الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية وعدد \nمن المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء \nالإعلام العرب .\n يشار بأن فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في \nالتصدي لظاهرة الإرهاب من ضمن الفرق التي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء \nالإعلام العرب ، ويعقد اجتماعه مرتين كل عام سواء بمقر الأمانة العامة \nلجامعة الدول العربية أو إحدى الدول الأعضاء لدى الجامعة ، ومن مهام \nالفريق إصدار توصيات استرشادية تتعلق بمكافحة الإرهاب ، وترفع التوصيات \nإلى مجلس وزراء الإعلام العرب للاعتماد .\n \n \n ...( وال )..