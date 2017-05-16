حملة إعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 19 فلسطينيا .

رام الله(الضفة الغربية) 16 مايو 2017 ( وال ) - أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها فجر اليوم الثلاثاء في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة من محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية, واعتقلت شابين من بلدة تل غربي مدينة نابلس. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا شابا آخر من بلدة عورتا جنوب نابلس بالقرب من مفرق بلدة بيتا أثناء عودته إلى بيته, كما اقتحمت قوة أخرى من جيش الاحتلال مخيم بلاطة شرقي المدينة وقامت بدهم عدد من المنازل وتفتيشها وتفكيك كاميرات مراقبة ومصادرتها. وفي أريحا دهمت قوات الاحتلال منزل أمين سر حركة (فتح) في المحافظة جهاد ابو العسل واعتقلت نجلة أمين سر المنطقة التنظيمية في عقبة حبر. وفي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية اعتقلت شابين من بلدة الدوحة, وخليل ابو سرور من مخيم عايدة وآخر من بلدة عزون الواقعة إلى الشرق من مدينة قلقيلية, الى جانب اعتقال فتاة من بلدة قراوة بني زيد القريبة من مدينة رام الله. من ناحية أخرى, وفي حيفا في الداخل المحتل, اعتقلت الشرطة الإسرائيلية, الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء, 27 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية خلال عمليات مداهمة لبعض الأحياء وورش البناء في مدينة حيفا في أراضي48, بحجة عدم حيازتهم تصاريح الدخول اللازمة.. وتركزت الاعتقالات في حي راموت ودينيا وما حولهما.