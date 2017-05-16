الامم المتحدة: تحرير جميع الرهائن المحتجزين في أحد المساجد جنوب شرق إفريقيا الوسطى.

بانغي 16 مايو 2017 ( وال) - أعلنت قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى اليوم الثلاثاء عن تحرير نحو 250 رهينة كانوا قد تعرضوا للاحتجاز من قبل مجموعة مسلحة في أحد المساجد بجنوب شرق إفريقيا الوسطى منذ مطلع الأسبوع الجاري. وأكد المتحدث باسم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة " مينوسكا" إرفيه فيرهوسل في تصريحات صحفية أنه تم تحرير نحو ألف شخص احتجزتهم مجموعة مسلحة كرهائن في أحد المساجد في منطقة جنوب شرق البلاد ..لافتا إلى أنه تم نقل آخر مجموعة من هؤلاء الرهائن البالغ عددها 250 رجلا إلى خارج المسجد ومن ثمة إلى مدينة بانجاسو. كما أوضح أنه تم في وقت سابق اليوم الافراج عن النساء والأطفال والمصابين المحتجزين قبل إجلاء الرجال الباقين من المبنى. يشار إلى أن افريقيا الوسطى تشهد منذ ثلاثة أيام اشتباكات شارك فيها مئات المسلحين بأسلحة ثقيلة في أحدث إشارة على تفاقم الصراع الذي دار على مدى عدة سنوات بسبب توترات عرقية ودينية حيث استهدف المهاجمون المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومطار بانجاسو، وجسورا استراتيجية على نهر "مبومو" على الحدود مع الجارة الكونغو. ...(وال ) ...