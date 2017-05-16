موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الثلاثاء 16 مايو 2017 .

م . = طرابلس - رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور "عبدالرحمن السويحلي" يؤكد في افتتاح مؤتمر " تداعيات وتأثيرات كُلفة الصراع في ليبيا" على دعم المجلس للتوافق الوطني وطيّ صفحة الماضي ، وتقديم التنازلات دون التفريط في الثوابت والمبادئ من أجل وطن يتسع للجميع دون إقصاء أو تهميش، لا مكان فيه للتطرف ، أوالنعرات القبلية والجهوية ، مُشددًا على أن الحوار والتوافق هو السبيل الوحيد المتاح للخروج بليبيا من أزمتها. = طرابلس - وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور " عثمان عبد الجليل "، يناقش آلية استكمال المشاريع الإنشائية المتوقفة بجامعة طرابلس لاسيما المشاريع التي وصلت نسب الانجاز فيها إلى مراحل متقدمة . = الكويت - النائب بالمجلس الرئاسي رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب " أحمد معيتيق " ، والوفد المرافق له، وعدد من وزراء الشباب والرياضة العرب ، يشاركون أمس الاثنين في قصر البيان بالكويت في احتفالية اعتماد " الكويت عاصمة للشباب العربي"، وبحضور أمير دولة الكويت الشيخ " الصباح الأحمد الجابر الصباح "، وسط حضور كويتي وعربي رفيع المستوى . = طرابلس - النائب بالمجلس الرئاسي "عبد السلام كاجمان" يجتمع الاثنين ، مع وزير الداخلية الإيطالي والوفد المرافق له، بحضور وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني "العارف الخوجه". = طرابلس - وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني تعلن عن تأجيل ورشـة العمل المزمع عقدها يوم غد الأربعاء الموافق 17 مايو إلى يوم السبت القادم الموافق 20 مايو الجارى . = هون - انطلاق فعاليات اليوم العلمي في نسخته الثانية بكلية التقنية الهندسية بجامعة الجفرة بمدينة هون بأقامة معرض ابداعات الطلاب من المجسمات لمشاريع التخرج والاختراعات ، والمسابقات العلمية ، والقاء محاضرات علمية ، وعروض للتجارب العلمية والقيام بالجولات الميدانية لاقسام الكلية لطلاب القسم العلمي لمرحلة التعليم الثانوي . = طبرق - إدارة مركز طبرق الطبي ، تقوم بتكريم الطبيب البولندي" فويتك " أخصائي الجراحة العامة بالمركز بمنحه شهادة تقدير وعرفان لما بذله من جهد وقدمه من عطاء وخدمات انسانية طيلة فترة عمله التي أمتدت لثلاثين عاماً . = طرابلس - منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين للتنمية الشاملة تعتزم تنظيم ورشة عمل حول " منظومة ضبط الاعتمادات المستندية ومكافحة تهريب الأموال " والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية المحلية والرفع من كفاءتها ، ونشر الإيجابية والتجارب الناجحة الخاصة بالتنمية المستدامة وترسيخ ثقافة التميز والعمل المؤسسي ، والمساهمة في تطوير مخرجات التعليم بما يتوافق وسوق العمل . = بنغازي - المكتب الإعلامى لقطاع الصحة ببنغازى يقول إن مركز الأشعة التشخيصية بنغازي بمنطقة الهواري استأنف عمله يوم أمس الإثنين. طرابلس - الإدارة العامة للرقابة على المصارف بهيئة الرقابة الإدارية تطالب المصارف التجارية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين . ( وال )