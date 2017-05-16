كلية التقنية الهندسية بهون تنظم اليوم العلمي .

هون 16 مايو 2017( وال )- انطلقت بكلية التقنية الهندسية بجامعة الجفرة بمدينة هون فعاليات اليوم العلمي في نسخته الثانية .

ويشتمل برنامج اليوم العلمي على عدة مناشط من بينها اقامة معرض ابداعات الطلاب من المجسمات لمشاريع التخرج والاختراعات ،والمسابقات العلمية ، بالاضافة إلى القاء محاضرات علمي ، وعروض للتجارب العلمية والقيام بالجولات الميدانية لاقسام الكلية لطلاب القسم العلمي لمرحلة التعليم الثانوي . وحضر الحفل الافتتاحي عميد بلدية الجفرة وبعض مسئولي المؤسسات العامة ورئيس جامعة الجفرة وعمداء وأعضاء هيئات التدريس بالكليات وجمعا من المهتمين بالشأن العلمي .

وأوضح المهندس \"محمد مصباح الخير \" المشرف العام لوكالة الأنباء الليبيةان المعرض يضم اكثر من ثمانين مشاركة من كليات الهندسة التقنية والطبية وعلوم الحياة وأن الهدف من اقامة هذا البرنامج العلمي هو تفعيل واستغلال البحوث العلمية التي يقدمها الطلاب بغرض ايصال الفكرة للاخرين وامكانية تحويلها إلى تطبيق عملي يمكن الاستفادة منها وتقديمها للشركات أوالجهات العامة لاستثمارها .





( وال - الجفرة )