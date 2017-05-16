كوريا الجنوبية تطلب من كندا الدعم لحل قضية الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

سيول 16 مايو 2017 (وال)- طالبت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء كندا بتقديم الدعم المستمر لحل قضية الأسلحة النووية لكوريا الشمالية خدمة لأمن واستقرار المنطقة. وذكرت تقارير إعلامية إن رئيس كوريا الجنوبية الجديد مون جيه إن أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حيث طلب منه دعما مستمرا لحل قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية سيما بعد إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ جديد قبل يومين. وقال رئيس كوريا الجنوبية إنه "يسعى لتحقيق نزع السلاح النووي بصفة جذرية بالاستفادة من جميع السبل الممكنة سواء كانت العقوبات أم الحوار من أجل تحقيق ذلك". من جانبه أكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده "ستكون مستعدة لتقديم الدعم من أجل المستقبل الذي تنعم فيه شبه الجزيرة الكورية بالسلام اعتمادا على عمق العلاقات التي تربطها بكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية". وفي السياق ذاته بحث الطرفان سبل تطوير العلاقات بين البلدين والقضية الكورية الشمالية وغيرها من القضايا التي تهم البلدين والمنطقة. ...(وال)....