منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين للتنمية الشاملة تنظيم ورشة عمل .
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 11:17:00
\n\n طرابلس 16 مايو 2017 ( وال ) - تعتزم منظمة الأكاديميين والخبراء\nالليبيين للتنمية الشاملة تنظيم ورشة عمل حول \" منظومة ضبط الاعتمادات \nالمستندية ومكافحة تهريب الأموال \" .\n وأوضحت الجهة المنظمة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية \" \nوال \" اليوم الثلاثاء نسخة منه ان الورشة سيحضرها عدد من الخبراء \nوالإختصاصيين والأكاديميين ولفيف من المهتمين بهذا الشأن وستعقد صباح \nالغد بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس الراعية للورشة . \n وتهدف الورشة إلى المساهمة في تنمية الموارد البشرية المحلية والرفع \nمن كفاءتها ، ونشر الإيجابية والتجارب الناجحة الخاصة بالتنمية المستدامة\nوترسيخ ثقافة التميز والعمل المؤسسي ، والمساهمة في تطوير مخرجات التعليم\nبما يتوافق وسوق العمل .\n كما تهدف الورشة إلى دعم المؤسسات الوطنية ، وتقديم المشورة العلمية\nللرفع من قدراتها ، للاستغلال الأمثل لموارد الدولة بالطرق والأساليب \nالعلمية الحديثة ، والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية \nالمتميزة في مختلف المجالات للاستفادة من تجاربها ، فضلا عن المساهمة في \nبرامج التوعية التي تعزز ثقافة الحوار وقبول الآخر .\n يذكر ان رسالة منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين للتنمية \nالشاملة تصب في تقديم المشورة والدعم العلمي المتخصص إلى الجهات العامة \nوالخاصة كافة ، وتسعى لنشر ثقافة المواطنة ودعم مؤسسات الدولة في تنفيذ \nخطط ومشاريع التنمية من خلال المساهمة في بناء وتطوير الموارد البشرية \nوالاقتصادية . \n( وال )