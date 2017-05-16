منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين للتنمية الشاملة تنظيم ورشة عمل .





طرابلس 16 مايو 2017 ( وال ) - تعتزم منظمة الأكاديميين والخبراء

الليبيين للتنمية الشاملة تنظيم ورشة عمل حول \" منظومة ضبط الاعتمادات

المستندية ومكافحة تهريب الأموال \" .

وأوضحت الجهة المنظمة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية \"

وال \" اليوم الثلاثاء نسخة منه ان الورشة سيحضرها عدد من الخبراء

والإختصاصيين والأكاديميين ولفيف من المهتمين بهذا الشأن وستعقد صباح

الغد بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس الراعية للورشة .

وتهدف الورشة إلى المساهمة في تنمية الموارد البشرية المحلية والرفع

من كفاءتها ، ونشر الإيجابية والتجارب الناجحة الخاصة بالتنمية المستدامة

وترسيخ ثقافة التميز والعمل المؤسسي ، والمساهمة في تطوير مخرجات التعليم

بما يتوافق وسوق العمل .

كما تهدف الورشة إلى دعم المؤسسات الوطنية ، وتقديم المشورة العلمية

للرفع من قدراتها ، للاستغلال الأمثل لموارد الدولة بالطرق والأساليب

العلمية الحديثة ، والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية

المتميزة في مختلف المجالات للاستفادة من تجاربها ، فضلا عن المساهمة في

برامج التوعية التي تعزز ثقافة الحوار وقبول الآخر .

يذكر ان رسالة منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين للتنمية

الشاملة تصب في تقديم المشورة والدعم العلمي المتخصص إلى الجهات العامة

والخاصة كافة ، وتسعى لنشر ثقافة المواطنة ودعم مؤسسات الدولة في تنفيذ

خطط ومشاريع التنمية من خلال المساهمة في بناء وتطوير الموارد البشرية

والاقتصادية .

( وال )