ارتفاع الذهب لليوم الرابع مع تراجع الدولار بفعل بيانات أمريكية .

نيويورك 16 مايو 2017 (وال) - ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة اليوم الثلاثاء مع هبوط الدولار بفعل مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مما ينال من توقعات رفع أسعار الفائدة. كان بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي قال يوم الاثنين إن مؤشره للنشاط الصناعي في الولاية تراجع على غير المتوقع في مايو ليدخل النطاق السالب للمرة الأولى منذ أكتوبر . وارتفع السعر الفوري للذهب 4ر0 بالمئة إلى 81ر1234 دولار للأوقية . كان المعدن سجل يوم الاثنين أعلى مستوياته منذ الرابع من مايو عند 26ر1237 دولار. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 4ر0 بالمئة لتصل إلى 90ر1234 دولار للأوقية. وارتفع سعر الفضة 7ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 71ر16 دولار للأوقية. وظل البلاتين قرب أعلى سعر له في أسبوعين الذي سجله يوم الاثنين وارتفع 7ر0 بالمئة إلى 25ر934 دولار للأوقية ،وصعد البلاديوم6ر0 بالمئة إلى 801 دولار للأوقية. .. ( وال ) ..