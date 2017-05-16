إزالة المَطبات من الطّريق السّاحلي لبَلدية بَنغازي بالكَامل .
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 11:00:00
\n بنغازي 16 مايو 2017 (وال ) فى اطار تنظيف الشوارع من المطبات النى \nتسببت الاضرار للمركبات الالية قامت بلدية بنغازي بالتنسيق مع قسم المرور\nوعدد من المجالس المحلية في مناطق الساحل بإزالة المطبات الموجودة في \nالطريق الساحلي بالكامل.\nوأوضحت البلدية أنه تمت إزالة المطبات ابتداءً من جزيرة دوران منطقة حي \nالسلام وحتى منطقة سيدي علي شرق بنغازي.\nوذكرت البلدية أن أعمال الإزالة سوف تشمل جميع الشوارع والطرق الرئيسة في\nالمدينة.\n....( وال).....