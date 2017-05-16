إزالة المَطبات من الطّريق السّاحلي لبَلدية بَنغازي بالكَامل .



بنغازي 16 مايو 2017 (وال ) فى اطار تنظيف الشوارع من المطبات النى

تسببت الاضرار للمركبات الالية قامت بلدية بنغازي بالتنسيق مع قسم المرور

وعدد من المجالس المحلية في مناطق الساحل بإزالة المطبات الموجودة في

الطريق الساحلي بالكامل.

وأوضحت البلدية أنه تمت إزالة المطبات ابتداءً من جزيرة دوران منطقة حي

السلام وحتى منطقة سيدي علي شرق بنغازي.

وذكرت البلدية أن أعمال الإزالة سوف تشمل جميع الشوارع والطرق الرئيسة في

المدينة.

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