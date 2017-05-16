ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج .

سنغافورة 16 مايو 2017 (وال) - ارتفع النفط اليوم الثلاثاء مواصلا مكاسبه بعد إعلان السعودية وروسيا أكبر منتجين للخام سعيهما لتمديد اتفاق تخفيضات الإنتاج حتى نهاية مارس 2018 وهو الأمر الذي لقي قبولا من منتجين آخرين. وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 07ر52 دولار للبرميل بارتفاع 25 سنتا أو 5ر0 في المئة عن سعر الإغلاق يوم الاثنين. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 24 سنتا ما يعادل 5ر0 في المئة إلى 09ر49 دولار للبرميل. ومن أجل كبح تخمة المعروض قالت السعودية وروسيا يوم الاثنين إنهما اتفقتا على ضرورة تمديد اتفاق خفض الإمدادات بواقع 8ر1 مليون برميل يوميا لمدة تسعة أشهر حتى نهاية مارس 2018. وقال وزير النفط الكويتي "عصام المرزوق" اليوم الثلاثاء إن بلاده تدعم اقتراح السعودية وروسيا تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمية حتى مارس 2018. .. ( وال ) ..