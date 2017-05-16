شَركة الخَليج تَعقد اِجتماعاً مع الشَركة العَربية للاِستكشاف الجّيوفيزيائي (AGESCO) في تونس .

بنغازى16 مايو 2017 (وال ) - عقد فريق العمل التابع للإدارة العامة للاستكشاف في شركة الخليج العربي للنفط،اجتماعاً مع الشركة العربية للاستكشاف الجيوفيزيائي (AGESCO) . وقد تم خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة التونسية، تقديم عرض مرئي من كلا الطرفين،ونقاش حزمة من الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بتنفيذ المسحات السايزمية،بالإضافة للاتفاق على جملة من النقاط لتذليل كل الصعوبات وحل المشاكل التي تعرقل تنفيذ الأعمال التي تم الاتفاق عليها. وذكر فريق العمل التابع للإدارة العامة للاستكشاف في شركة الخليج أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق في مرحلته الأولى على أن يتم تنفيذ أعمال المساحات السايزمية ثلاثية الأبعاد، والمخطط لها مسبقاً، والمرحّلة لسنة 2017 عن طريق شركة AGESCO . وأضاف الفريق أن تنفيذ أعمال المساحات السايزمية يعتمد على توفر المعطيات المطلوبة لتنفيذ المشروع،والتي من أهمها إتاحة الميزانية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط قبل نهاية النصف الأول من هذه السنة،والتزام الشركة المُنفذة بتحديث وصيانة معداتها،لتتوافق مع الشروط والمواصفات المدرجة في العقد بين الشركتين. وأشار الفريق إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على الالتزام التام والصارم للوائح والمواصفات الموضوعة من قبل إدارات الصحة والسلامة والبيئة والأمن الصناعي في شركة الخليج والمؤسسة الوطنية للنفط . ....(وال )....