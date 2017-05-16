الإدارة العامة للرقابة على المصارف تطالب المصارف التجارية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين .

الثلاثاء 16 مايو2017 ( وال )- طالبت الإدارة العامة للرقابة على المصارف بهيئة الرقابة الإدارية المصارف التجارية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين . وأوضحت الادارة في تعميم وجهته إلى المديرين العامين لهذه المصارف انها لاحظت تردي الخدمات المقدمة للمواطنيين بشكل واضح . وكشفت الادارة في تعميمها بعض الإخلالات المرصودة في تقديم الخدمات منها "عدم تقيد العديد من المصارف بمواعيد الدوام الرسمي وإقفالها لأبوابها في أوقات عدم توفير السيولة وتحديد ساعات وأيام محددة من الأسبوع لتقديم هذه الخدمات والتأخر في تسليم دفاتر الصكوك لمدة تصل الى الثلاثة أشهر بالرغم من توفرها في بعض المصارف وعلى الأخص دفاتر الصكوك الالكترونية". وطالبت الادارة بتكليف العدد المناسب من الموظفين لتقديم الخدمات بشكل عام وفتح المصارف أبوابها للفترة المسائية واتخاذ إجراءات حازمة وعقابية حيال المسؤولين المقصرين"، ودعت الهيئة المسؤولين بهذه المصارف إلى اتخاذ ما يلزم على وجه السرعة لتحسين الخدمات " وإلى "موافاة الهيئة بالإجراءات المتخذة خلال أسبوعين من تاريخ هذا التعميم". ... وال ...