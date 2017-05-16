وزارة التعليم تعلن عن تأجيل ورشة العمل إلى يوم السبت القادم .

طرابلس 16 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عن تأجيل ورشـة العمل المزمع عقدها يوم غد الأربعاء الموافق 17 مايو الجارى إلى يوم السبت القادم الموافق 20 مايو. وأوضحت الوزارة بأن الورشة التي كان من المقررعقدها يوم غد بقاعة نقابة المعلمين بطرابلس على تمام الـسـاعـة العاشـرة صباحـاً، حول " مـهام وأختصاصات أقـسام الاحـتياط الـعــام" قد تأجلت إلى يوم السبت القادم الموافق 20 مايوالجارى . ودعت الوزارة جميع رؤساء اقسام الاحتياط العام المشاركين في الورشة إلى ضرورة التواصل مع رئيـس قـسـم الــعـلاقات بالوزارة من أجل إتمام ترتيبات الاقامة .. مشيرة إلى ان تواجد رؤساء أقسام الاحتياط العام من خارج مدينة طرابلس سيكون إعتباراً من مساء الجمعة القادم . ( وال )