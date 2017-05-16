مركز الأشعة التشخيصيّة بمنطقة الهوّاري يستأنف العمل .

بنغازي 16 مايو 2017 (وال ) - ذكر المكتب الإعلامى لقطاع الصحة بنغازى

إن مركز الأشعة التشخيصية بنغازي بمنطقة الهواري استأنف عمله يوم أمس

الإثنين.

وأوضح المكتب أنه تم فتح الباب أمام المترددين على المركز ببعض الأقسام

منها قسم الصورة المطبعية \"السي تي\"، وقسم صورة \"الترا سوند\" التلفزيون.

وذكر أن باقي الأقسام مثل قسم الرنين المغناطيسي وقسم الأشعة السراطنية

وقسم الأشعة العادية مقفلة حاليا لحين إعادة تجهيزها للعمل.

وأضاف المكتب أن مركز الأشعة التشخيصية بنغازي يعتبر من أكبر المراكز

التخصصية في ليبيا ويعمل به نخبة من الأطباء والعناصر الطبية المساعدة.

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