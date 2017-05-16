مركز الأشعة التشخيصيّة بمنطقة الهوّاري يستأنف العمل .
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 10:54:00
بنغازي 16 مايو 2017 (وال ) - ذكر المكتب الإعلامى لقطاع الصحة بنغازى \nإن مركز الأشعة التشخيصية بنغازي بمنطقة الهواري استأنف عمله يوم أمس \nالإثنين.\n وأوضح المكتب أنه تم فتح الباب أمام المترددين على المركز ببعض الأقسام\nمنها قسم الصورة المطبعية \"السي تي\"، وقسم صورة \"الترا سوند\" التلفزيون.\nوذكر أن باقي الأقسام مثل قسم الرنين المغناطيسي وقسم الأشعة السراطنية \nوقسم الأشعة العادية مقفلة حاليا لحين إعادة تجهيزها للعمل.\nوأضاف المكتب أن مركز الأشعة التشخيصية بنغازي يعتبر من أكبر المراكز \nالتخصصية في ليبيا ويعمل به نخبة من الأطباء والعناصر الطبية المساعدة.\n...( وال ).... .