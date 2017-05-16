مركز طبرق الطبي يكرم طبيب بولندي عمل لمدة 30 عاما بالمركز.
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 10:42:00
\n طبرق 16 مايو 2017 ( وال ) - قامت إدارة مركز طبرق الطبي، بتكريم \nالطبيب البولندي\" فويتك \" أخصائي الجراحة العامة بالمركز بمنحه شهادة \nتقدير وعرفان لما بذله من جهد وقدمه من عطاء . وأثنى مدير عام مركز طبرق الطبي، \" فرج الجالي \" في الاحتفالية التي \nأقيمت المناسبة على عمل الدكتور\" فويتك \"، وما قدمه من خدمات إنسانية \nتجاه المترددين على المركز والاستفادة من خبرته .. مكبراً فيه روح \nالتضحية من أجل مرضاه ، بالرغم من كل ما واجهه من صعاب وانه لا يزال يعمل\nولا يدخر جهدا، فيما شكر الدكتور\" فتحي السنيني \" رئيس قسم الجراحة ونائب\nالمدير العام الدكتور\" فويتك\" على ما قدمه لهذه المدينة طيلة فترة عمله \nمن خدمات انسانية والتي أمتدت لثلاثين عاماً . \n من جانبه عبر الدكتور\" فويتك \" خلال هذه الاحتفالية التي حضرها الأطباء \nورؤساء الأقسام والعاملين بالمركزعن سعادته بهذا التكريم ، معتبرا نفسه \nابن لهذه المدينة وأحد أفرادها .\n( وال )