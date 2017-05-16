مركز طبرق الطبي يكرم طبيب بولندي عمل لمدة 30 عاما بالمركز.



طبرق 16 مايو 2017 ( وال ) - قامت إدارة مركز طبرق الطبي، بتكريم

الطبيب البولندي\" فويتك \" أخصائي الجراحة العامة بالمركز بمنحه شهادة

تقدير وعرفان لما بذله من جهد وقدمه من عطاء . وأثنى مدير عام مركز طبرق الطبي، \" فرج الجالي \" في الاحتفالية التي

أقيمت المناسبة على عمل الدكتور\" فويتك \"، وما قدمه من خدمات إنسانية

تجاه المترددين على المركز والاستفادة من خبرته .. مكبراً فيه روح

التضحية من أجل مرضاه ، بالرغم من كل ما واجهه من صعاب وانه لا يزال يعمل

ولا يدخر جهدا، فيما شكر الدكتور\" فتحي السنيني \" رئيس قسم الجراحة ونائب

المدير العام الدكتور\" فويتك\" على ما قدمه لهذه المدينة طيلة فترة عمله

من خدمات انسانية والتي أمتدت لثلاثين عاماً .

من جانبه عبر الدكتور\" فويتك \" خلال هذه الاحتفالية التي حضرها الأطباء

ورؤساء الأقسام والعاملين بالمركزعن سعادته بهذا التكريم ، معتبرا نفسه

ابن لهذه المدينة وأحد أفرادها .

( وال )