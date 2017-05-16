شَركة الخَليج تَعقد اِجتماعاً فَنياً بشأن مَنطقة التّعاقد 91 النّافورة - أوجلة .
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 10:44:00
بنغازي 16 مايو 2017 (وال ) -عقد رئيس لجنة الإدارة في شركة الخليج \nالعربي للنفط صباح يوم أمس الإثنين،اجتماعاً فنياً مع رئيس لجنة الملاك \nالمنطقة 91 النافورة - أوجله،ومدير عام شركة أو أم في ليبيا.\nوقد تم خلال الاجتماع التطرق إلى حزمة من المشاريع التي من شأنها زيادة \nالإنتاج والمحافظة عليه،وما تتطلبه من مشاريع بيئية،إلى جانب توفير \nتوربينات لتوليد الطاقة وغيرها من المشاريع المهمة.\nوشدّد المجتمعون على ضرورة تشديد حماية البيئة،وإعطائها أولوية قصوى من \nحيث موائمة هذه المشاريع لمعايير الصحة والسلامة والبيئة،والعمل على سرعة\nإنجاز الأعمال المتعلقة بالتخلص من الآثار البيئية الناتجة عن الانتاج في\nهذه المنطقة.\nوحضر الاجتماع عضو لجنة الإدارة في المؤسسة الوطنية للنفط محمد \nالعماري،ومدير عام شركة \" أو أم في \" ليبيا،ومدير الفريق المشترك لمشروع\nمنطقة التعاقد 91 فهمي شعيب،ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية \nإبراهيم بوربيده،ومدير إدارة الصيانة يوسف أمريمي،ومدير إدارة الشؤون \nالمالية محمود أطينة،إلى جانب عدد من مهندسي المؤسسة الوطنية للنفط .\n\n ...(وال )..