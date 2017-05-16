شَركة الخَليج تَعقد اِجتماعاً فَنياً بشأن مَنطقة التّعاقد 91 النّافورة - أوجلة .

بنغازي 16 مايو 2017 (وال ) -عقد رئيس لجنة الإدارة في شركة الخليج

العربي للنفط صباح يوم أمس الإثنين،اجتماعاً فنياً مع رئيس لجنة الملاك

المنطقة 91 النافورة - أوجله،ومدير عام شركة أو أم في ليبيا.

وقد تم خلال الاجتماع التطرق إلى حزمة من المشاريع التي من شأنها زيادة

الإنتاج والمحافظة عليه،وما تتطلبه من مشاريع بيئية،إلى جانب توفير

توربينات لتوليد الطاقة وغيرها من المشاريع المهمة.

وشدّد المجتمعون على ضرورة تشديد حماية البيئة،وإعطائها أولوية قصوى من

حيث موائمة هذه المشاريع لمعايير الصحة والسلامة والبيئة،والعمل على سرعة

إنجاز الأعمال المتعلقة بالتخلص من الآثار البيئية الناتجة عن الانتاج في

هذه المنطقة.

وحضر الاجتماع عضو لجنة الإدارة في المؤسسة الوطنية للنفط محمد

العماري،ومدير عام شركة \" أو أم في \" ليبيا،ومدير الفريق المشترك لمشروع

منطقة التعاقد 91 فهمي شعيب،ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية

إبراهيم بوربيده،ومدير إدارة الصيانة يوسف أمريمي،ومدير إدارة الشؤون

المالية محمود أطينة،إلى جانب عدد من مهندسي المؤسسة الوطنية للنفط .



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