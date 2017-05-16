وزير التعليم يناقش آلية استكمال مشاريع الإنشاءات المتوقفة بجامعة طرابلس .

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طرابلس 16 مايو 2017 ( وال ) - ناقش وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني\

الدكتور \\\" عثمان عبد الجليل \\\"، آلية استكمال المشاريع الإنشائية المتوقفة\

بجامعة طرابلس لاسيما المشاريع التي وصلت نسب الانجاز فيها إلى مراحل \

متقدمة.\

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقده بمقر وزارة التخطيط ضم إلى جانبه وزير\

التخطيط والتنمية \\\" الطاهر الجهيمي \\\" ووكيل الوزارة \\\"مصباح صقر \\\" ورئيس \

ديوان المحاسبة \\\" خالد شكشك \\\"، ومدير إدارة مراجعة العقود بالديوان \\\"خالد\

حمزة \\\"، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية \\\" يوسف بشير\\\".\

وبحسب إدارة التواصل والإعلام فقد تم خلال اللقاء الاتفاق على عودة \

الشركات المنفذة واستئناف العمل ببعض المشاريع المستهدفة بهذه المرحلة \

خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع كحد أقصى، بالإضافة إلى العمل على \

إتمام كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بالخصوص ، فضلاً عن الاتفاق \

على استكمال وتسليم كافة المشاريع المستهدفة لرئاسة الجامعة قبل انطلاق \

العام الجامعي الجديد.\

يشار بأن المشاريع المستهدف استكمالها، بحسب وزير التعليم الدكتور \\\" \

عثمان عبد الجليل \\\" تشمل استكمال إنشاءات عدد من المدرجات والتي ستزيد من\

الطاقة الاستيعابية للجامعة وستسهم في توفير البيئة التعليمية الملائمة \

للطلبة وأعضاء هيئة التدريس .\

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