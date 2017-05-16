وزير التعليم يناقش آلية استكمال مشاريع الإنشاءات المتوقفة بجامعة طرابلس .
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 10:44:00
\\n طرابلس 16 مايو 2017 ( وال ) - ناقش وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني\\nالدكتور \\\" عثمان عبد الجليل \\\"، آلية استكمال المشاريع الإنشائية المتوقفة\\nبجامعة طرابلس لاسيما المشاريع التي وصلت نسب الانجاز فيها إلى مراحل \\nمتقدمة.\\n جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقده بمقر وزارة التخطيط ضم إلى جانبه وزير\\nالتخطيط والتنمية \\\" الطاهر الجهيمي \\\" ووكيل الوزارة \\\"مصباح صقر \\\" ورئيس \\nديوان المحاسبة \\\" خالد شكشك \\\"، ومدير إدارة مراجعة العقود بالديوان \\\"خالد\\nحمزة \\\"، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية \\\" يوسف بشير\\\".\\n وبحسب إدارة التواصل والإعلام فقد تم خلال اللقاء الاتفاق على عودة \\nالشركات المنفذة واستئناف العمل ببعض المشاريع المستهدفة بهذه المرحلة \\nخلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع كحد أقصى، بالإضافة إلى العمل على \\nإتمام كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بالخصوص ، فضلاً عن الاتفاق \\nعلى استكمال وتسليم كافة المشاريع المستهدفة لرئاسة الجامعة قبل انطلاق \\nالعام الجامعي الجديد.\\n يشار بأن المشاريع المستهدف استكمالها، بحسب وزير التعليم الدكتور \\\" \\nعثمان عبد الجليل \\\" تشمل استكمال إنشاءات عدد من المدرجات والتي ستزيد من\\nالطاقة الاستيعابية للجامعة وستسهم في توفير البيئة التعليمية الملائمة \\nللطلبة وأعضاء هيئة التدريس .\\n\\n...( وال )...