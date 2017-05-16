مناقشة آلية إستكمال المشاريع الإنشائية المتوقفة بجامعة طرابلس .

طرابلس 16 مايو2017 ( وال )- خصص الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بمقر وزارة التخطيط لمناقشة آلية إستكمال المشاريع الإنشائية المتوقفة بجامعة طرابلس . وضم الاجتماع وزيرا التعليم عثمان عبد الجليل والتخطيط والتنمية الطاهر الجهيمي ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووكيل وزارة التخطيط مصباح صقر ، ومدير إدارة مراجعة العقود بديوان المحاسبة خالد حمزة، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية يوسف بشير . وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على عودة الشركات المنفذة واستئناف العمل ببعض المشاريع المستهدفة بهذه المرحلة خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة أسابيع كحد أقصى،والعمل على إتمام كافة الاجراءات الادارية والقانونية بالخصوص وإستكمال وتسليم كافة المشاريع المستهدفة لرئاسة الجامعة قبل انطلاق العام الجامعي الجديد. ...( وال )...