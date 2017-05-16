رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب \" أحمد معيتيق \" يشارك في احتفالية اعتماد \"الكويت عاصمة للشباب العربي\" .



الكويت 16 مايو 2017 ( وال ) - شارك النائب بالمجلس الرئاسي رئيس مجلس

وزراء الشباب والرياضة العرب \" أحمد معيتيق \" ، والوفد المرافق له، وعدد

من وزراء الشباب والرياضة العرب، أمس الاثنين في قصر البيان بالكويت في

احتفالية اعتماد \"الكويت عاصمة للشباب العربي\"، وبحضور أمير دولة الكويت

الشيخ \" الصباح الأحمد الجابر الصباح \"، وسط حضور كويتي وعربي رفيع

المستوى .

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن برامج، وأنشطة مجلس وزراء الشباب والرياضة

العرب بالجامعة العربية والذي تتولى ليبيا رئاسته، وتهدف من خلاله لدعم

مسيرة الشباب العربي لبناء قدراتهم في مختلف المجالات .

ومن جانب آخر- وعلى هامش الاحتفالية عقد \" معيتيق\" سلسلة من اللقاءات

مع كل من - وزير الدولة للشباب بالوكالة بدولة الكويت، ووزير الشباب

بالمملكة الأردنية تم خلالها استعراض الخطط والبرامج التي من شانها

المساهمة في تنمية وتطوير قدرات الشباب العربي في مختلف المجالات.

وكان \" معيتيق\" قد وصل مساء الأحد دولة الكويت وكان في استقباله وزير

التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة \" خالد ناصر

عبدالله الروضان، كما استقبل بمقر إقامته وزير الشباب الأردني نائب رئيس

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب السيد\" حديثة خريشة\"،

ومدير عام مدينة الحسين للشباب السيد \"عاطف رويضان\" ، بحضور المدير العام

لهيئة الشباب والرياضة \"الشيباني عبدالله الشيباني.\"



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