رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب \" أحمد معيتيق \" يشارك في احتفالية اعتماد \"الكويت عاصمة للشباب العربي\" .
الثلاثاء ، 16- 05- 2017 - 10:39:00
\n الكويت 16 مايو 2017 ( وال ) - شارك النائب بالمجلس الرئاسي رئيس مجلس\nوزراء الشباب والرياضة العرب \" أحمد معيتيق \" ، والوفد المرافق له، وعدد \nمن وزراء الشباب والرياضة العرب، أمس الاثنين في قصر البيان بالكويت في \nاحتفالية اعتماد \"الكويت عاصمة للشباب العربي\"، وبحضور أمير دولة الكويت \nالشيخ \" الصباح الأحمد الجابر الصباح \"، وسط حضور كويتي وعربي رفيع \nالمستوى .\n وتأتي هذه الاحتفالية ضمن برامج، وأنشطة مجلس وزراء الشباب والرياضة\nالعرب بالجامعة العربية والذي تتولى ليبيا رئاسته، وتهدف من خلاله لدعم \nمسيرة الشباب العربي لبناء قدراتهم في مختلف المجالات .\n ومن جانب آخر- وعلى هامش الاحتفالية عقد \" معيتيق\" سلسلة من اللقاءات \nمع كل من - وزير الدولة للشباب بالوكالة بدولة الكويت، ووزير الشباب \nبالمملكة الأردنية تم خلالها استعراض الخطط والبرامج التي من شانها \nالمساهمة في تنمية وتطوير قدرات الشباب العربي في مختلف المجالات.\n وكان \" معيتيق\" قد وصل مساء الأحد دولة الكويت وكان في استقباله وزير \nالتجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة \" خالد ناصر \nعبدالله الروضان، كما استقبل بمقر إقامته وزير الشباب الأردني نائب رئيس \nالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب السيد\" حديثة خريشة\"،\nومدير عام مدينة الحسين للشباب السيد \"عاطف رويضان\" ، بحضور المدير العام\nلهيئة الشباب والرياضة \"الشيباني عبدالله الشيباني.\"\n\n...( وال )...