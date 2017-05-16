تحطم طائرة قرب مدينة نيويورك الامريكية ومصرع طاقمها .

واشنطن 16 مايو 2017 ( وال) - لقي شخصان من طاقم طائرة صغيرة مصرعهما بعد أن تحطمت طائرتهما قرب مدينة نيويورك بالويات المتحدة الامريكية. ونقلت قناة "الحرة" الفضائية اليوم الثلاثاء, عن الشرطة في مدينة كارلستاد تأكيدها أن الطائرة سقطت قرب مطار تيتربورو في نيوجيرزي وأنها من طراز (ليرجت 35.) وأوضحت الشرطة أن الطائرة لم يكن على متنها أي مسافر, مشيرة إلى أنها غادرت فيلادلفيا, قبل أن تسقط بعد ذلك فوق منطقة صناعية. ولم يتبين بعد سبب سقوط الطائرة, فى الوقت الذي فتحت فيه السلطات المختصة تحقيقا في الموضوع. ...( وال ) ...