إلغاء كافة رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الجزائر .

الجزائر 16 مايو 2017 ( وال ) - تم إلغاء كافة رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الداخلية و الدولية انطلاقا من جميع مطارات الجزائر بسبب إضراب عمال الصيانة حسب ما علم اليوم الثلاثاء من الشركة. و نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن ذات المصدر ان الرحلات القادمة من المطارات الدولية ليست معنية بهذا الاضراب. و تدعو شركة الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها الى عدم التوجه الى المطارات عبر كامل التراب الوطني الى غاية اعلان نهاية الاضراب.