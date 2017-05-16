إلغاء كافة رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الجزائر .الثلاثاء ، 16-05-2017 - 09:17:00

الجزائر 16 مايو 2017 ( وال ) - تم إلغاء كافة رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الداخلية و الدولية انطلاقا من جميع مطارات الجزائر بسبب إضراب عمال الصيانة حسب ما علم اليوم الثلاثاء من الشركة. و نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن ذات المصدر ان الرحلات القادمة من المطارات الدولية ليست معنية بهذا الاضراب. و تدعو شركة الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها الى عدم التوجه الى المطارات عبر كامل التراب الوطني الى غاية اعلان نهاية الاضراب.

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