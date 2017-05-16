رئيس المجلس الأعلى للدولة يدعو العلماء والمشائخ بليبيا إلى تحمل مسؤولياتهم في الدعوة إلى المصالحة وحقن الدماء .







طرابلس 16 مايو 2017 ( وال ) - أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة

الدكتور \"عبدالرحمن السويحلي\" على دعم المجلس للتوافق الوطني وطيّ صفحة

الماضي ، وتقديم التنازلات دون التفريط في الثوابت والمبادئ من أجل وطن

يتسع للجميع دون إقصاء أو تهميش، لا مكان فيه للتطرف ، أوالنعرات القبلية

والجهوية ، مُشددًا على أن الحوار والتوافق هو السبيل الوحيد المتاح

للخروج بليبيا من أزمتها.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة في كلمة له الإثنين في افتتاح

مؤتمر \" تداعيات وتأثيرات كُلفة الصراع في ليبيا\" الذي أقامته مؤسسة

الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية بالعاصمة طرابلس أن المجلس الأعلى للدولة

تبني مشروع عودة النازحين والمهجرين داخل البلاد وخارجها ، وأنه يرحب

بعودة نازحي العوينية إلى ديارهم ، مُثمنًا في الوقت نفسه الموقف النبيل

والشجاع الذي اتخذه حكماء وأهالي الزنتان.

وجدد رئيس المجلس دعمه الكامل لعودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم ،

خاصةً بعد إبرام اتفاق المُصالحة وجبر الضرر بين مدينتي مصراته وتاورغاء

، مشددا على أن مدينة مصراته ستكون سبّاقة في تحقيق المصالحة الوطنية ولم

الشمل مثلما كانت سبّاقة في الدفاع عن الوطن ومُقدراته .

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة علماء ومشائخ ليبيا إلى تحمل

مسؤولياتهم في الدعوة إلى المصالحة ولم الشمل وحقن الدماء، وعدم ترك

المشهد الديني لأصحاب الأجندات السياسية الذين يسعون لفرض رأيهم واختزال

الشريعة الإسلامية في شخوصهم لغرض البقاء في السلطة بأي ثمن كان.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة الضباط الوطنيين الشرفاء كافة شرقاً

وغرباً وجنوباً بالإتحاد والتكاتف من أجل بناء مؤسسة عسكرية خاضعة للسلطة

المدنية شعارها حماية الوطن والإيمان بالله ، ولا تكون لها أطماعٌ في

السلطة وترفض عودة الإستبداد والطغيان.

كما دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته

بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة لمعالجة المختنقات والعراقيل

التي واجهت الإتفاق السياسي، وإجراء التعديلات اللازمة لذلك، لتوسيع

دائرة التوافق والمشاركة في الإتفاق السياسي بشكل أكثر شمولية، مؤكدًا

على ضرورة مشاركة جميع الليبيين في تحمل مسؤولية إنقاذ البلاد كلٌ حسب

موقعه .

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن التنصل من المسؤولية وإلقاء

اللوم على قادة وساسة البلاد فقط سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، ولن يساعد

على الوصول إلى حل سياسي دائم لإنهاء الإنقسام، ورفع المعاناة عن المواطن

لتحقيق الأمن والإستقرار.

( وال )