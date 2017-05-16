احتجاجات المعارضة في فنزويلا تدخل أسبوعها السابع .

كراكاس 16 مايو 2017 ( وال ) - دخلت الاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو امس الاثنين أسبوعها السابع في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة. وغلق معارضون فنزويليون طرقات أساسية في البلاد ملوحين بأعلام وطنية في تحرك يستمر 12 ساعة أطلقت عليه "الاعتصام الكبير ضد الدكتاتورية" ويستهدف خمسين نقطة استراتيجية بالبلاد. وقال فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ 2015 إنه "يوم مقاومة لإبراز (قدراتنا) التنظيمية وقوتنا" والهدف هو جعل فنزويلا "غير قابلة للسيطرة". ويواجه الرئيس مادورو منذ فاتح أبريل الماضي موجة مظاهرات للمعارضة وأعمال عنف أوقعت 38 قتيلا ومئات الجرحى في حين تشير معطيات منظمة "المنتدى الجنائي" غير الحكومية إلى أن 155 مدنيا على الأقل حكمت عليهم محاكم عسكرية بالسجن. وتشير استطلاعات رأي إلى أن ما بين 70 و80 بالمائة من الفنزويليين لا يؤيدون طريقة إدارة الرئيس مادورو للبلاد. وتطالب المعارضة برحيل مادورو وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وبرفع القيود عن ممارستها لسلطاتها في البرلمان وعن زعيمها هنريكي كابريليس بعد قرار قضائي يمنعه من تولي أي منصب عمومي لمدة 15 عاما. وتعاني فنزويلا التي فقدت الكثير من مواردها المالية بسبب تراجع أسعار النفط من نقص حاد في الغذاء والدواء ينضاف إليه تضخم كبير قدره صندوق النقد الدولي في حدود 720 بالمائة عند متم السنة الجارية.