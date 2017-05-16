النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 16 مايو 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * نشرة الصيد البحري 16 مايو 2017من رأس جدير إلى سرت . تكاثر للسحب من مساء اليوم مع سقوط أمطار على اماكن متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا الريح براني يتحول يوم الغد الى شرش على الساحل الممتد من طرابلس الى الخمس و بحرى على باقى الساحل سرعته مابين (05-20)عقدة ويصل اليوم الى (25) عقدة على ساحل زوارة وطرابلس . إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.50) متر ويصل يوم الغد الى (1.75) متر على ساحل سرت البحر خفيف الموج الى قليل الإضطراب درجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية الرؤيـة جيدة . * الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة الريح شرش الى بحرى يتحول يوم الغد الى براني على ساحل بنغازى وشحات ومتغير الاتجاه على اقصى الساحل سرعتـه ما بيـن (05-20) عقدة ويصل اليوم الى (25) عقدة على الخليج وبنغازى إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر ويصل يوم الغد الى (2.00) متر على ساحل الخليج وبنغازى البحر خفيف الموج الى قليل الإضطراب درجة حرارة سطح البحر (18) درجة مئوية الرؤيـةجيدة . ...( وال )..