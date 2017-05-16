دي ميستورا يؤكد أن محادثات جنيف ستتناول الحكومة الانتقالية والدستور والانتخابات.

جنيف 16 مايو2017 ( وال) - أفاد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا " ستيفان دي ميستورا " بأن الجولة السادسة للمفاوضات السورية في جنيف التي ستبدأ اليوم الثلاثاءستبحث بشكل مفصل مواضيع مثل الحكومة الانتقالية والدستور والانتخابات ومحاربة الإرهاب. وقال " دي ميستورا" في مؤتمر صحفي امس الاثنين "إن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات ستبدأ اليوم على أن تنتهي إما في التاسع عشر أو العشرين من الشهر الجاري" مشيرا إلى أنها ستكون مختلفة عن سابقاتها لاسيما وسط حضور جميع الوفود المذكورة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وجميع الوفود التي شاركت في المحادثات السابقة إلى جنيف. وشدد المبعوث الأممي على أن الجولة السادسة من المفاوضات السورية تكتسب أهمية كبرى عقب توقيع مذكرة اتفاق بين تركيا وروسيا وإيران في أستانا بخصوص تشكيل "مناطق خالية من الاشتباكات" في سوريا مشيرا الى أن الجولة السادسة ستكون على شكل لقاءات قصيرة بسبب اقتراب شهر رمضان. يذكر أن منصات دولية عديدة أطلقت خلال المدة الفارطة لبحث حل للأزمة السورية من بينها مباحثات " أستانا" التي أدركت إلى حد الآن جولتها الرابعة ومفاوضات جنيف التي ستبلغ اليوم جولتها السادسة دون التوصل إلى حل يوقف نزيف الدم في سوريا. ...( وال ) ...