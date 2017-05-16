الأمم المتحدة تندد بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.

نيويورك 16 مايو 2017 ( وال ) - ندد الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريس" بقيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخي باليستي. واعتبر " غوتيريس" أن هذا العمل ينتهك قرارات مجلس الأمن ويعد تهديدا للأمن والسلم بالمنطقة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كوريا الشمالية إلى ضمان الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية والعودة إلى طريق نزع السلاح النووي. تجدر الإشارة إلى أن بيونغ يانغ أطلقت فجر الأحد صاروخا باليستيا جديدا من شمال غرب البلاد في أول تجربة صاروخية لبيونغ يانغ منذ انتخاب رئيس جديد في كوريا الجنوبية. ...( وال ) ...