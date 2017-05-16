الرئيس الفرنسي سيتفقد القوات الفرنسية العاملة في جمهورية مالي يوم الخميس أو الجمعة.

باريس 16مايو 2017 ( وال ) - ذكرت مصادر مطلعة أمس الاثنين أن رئيس فرنسا الجديد إيمانويل ماكرون سيتفقد القوات الفرنسية العاملة في جمهورية مالي يوم الخميس أو الجمعة القادمين. وكان ماكرون قد اعلن, عقب انتخابه, اعتزامه القيام بزيارة في أسرع وقت للجنود الفرنسيين المشاركين في عمليات خارجية. وحرص ماكرون على عبور جادة الشانزليزيه على متن سيارة عسكرية مكشوفة عقب مراسم تنصيبه اول أمس الأحد , وزار الجنود الفرنسيين المصابين بمستشفى (بيرسي) العسكري بباريس حيث تبادل الحديث مع اثنين من العسكريين المصابين في مالي. جدير بالذكر أن فرنسا تشارك في جهود مكافحة الإرهاب من خلال عملية (برخان), وذلك بقوة تبلغ 4 لاف فرد, في خمس بلدان في منطقة الساحل هي مالي, النيجر, بوركينافاسو , تشاد وموريتانيا. وفي عام 2013 , نجحت قوة (سيرفال الفرنسية) في طرد الجماعات المتشددة في أغلب المناطق بشمال جمهورية مالي إلا أن أجزاء واسعة من البلاد لا زالت خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية التي تتعرض لهجمات بالرغم من اتفاق السلام الموقع في مايو ويونيو 2015.