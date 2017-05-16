بريطانيا تؤيد فرض عقوبات أشد ضد كوريا الشمالية .

نيويورك 16مايو 2017 ( وال ) - اعلنت بريطانيا امس الاثنين تاييدها فرض عقوبات أشد ضد كوريا الشمالية بعد إطلاق صاروخ باليستي اول امس الاحد. وقال ماثيو ريكروفت مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة ان بلاده تؤيد فرض عقوبات أقوى ضد كوريا الشمالية. ووصف ريكروفت التجربة الكورية الشمالية الأخيرة بأنها تمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. وعلى صعيد متصل, طالب اولف سكوج مندوب السويد لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ موقف موحد وقوي حيال كوريا الشمالية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أدان أيضا التجربة الكورية الشمالية خلال زيارته للصين وقال إن روسيا تعتبر إطلاق الصواريخ وإجراء التجارب النووية من جانب كوريا الشمالية أمرا غير مقبول, مؤكدا أن هناك حاجة للعودة إلى الحوار مع بيونغ يانغ والكف عن تهديدها والبحث عن حلول سلمية.