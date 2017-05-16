الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 16 مايو 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ملخص عام : طقس معتدل على أغلب المناطق الساحلية واحتمال سقوط امطار متفرقة هذا اليوم ويوم الغد على مناطق الشمال الغربي وتمتد يوم الغد الى مناطق الشمال الشرقي . - رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر مساءا مع فرصة لسقوط امطار متفرقة هذا اليوم ويوم الغد والرياح شمالية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة احيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22- 27) درجة مئوية على المنطقة الممتدة من رأس جدير الى الخمس ونالوت ومابين (28-34) درجة على باقي المناطق وتصل الى (38) على ابونجيم وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد. - بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال لسقوط امطار متفرقة والرياح شمالية غربية فشمالية معتدلة الى نشطةالسرعة على الخليج وسهل بنغازي ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (28 -32) درجة مئوية على المناطق الساحلية ومابين ( 35-41) درجة على اجدابيا والدواخل وتسجل انخفاضا بداية من يوم الغد . - الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة : السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على غدامس والجفرة مع احتمال لسقوط امطار متفرقة والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة على الدواخل بينما تكون شمالية شرقية معتدلة السرعة على غدامس ومناطق الجفرة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35-42) درجة مئوية وتسجل انخفاض بداية من يوم الغد على غدامس والجفرة ويشمل بعد غدا باقي المناطق . - الكفرة-تازربو-السرير : السماء صافية الى قلياة السحب تتكاثر يوم الاربعاء على تازربو والسرير والرياح شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والرمال على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (37-41) درجة مئوية . ...(وال)..