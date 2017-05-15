نتائج مباريات الدوري التنشيطي لكرة القدم النسائية بطرابلس .

طرابلس 15 مايو 2017 (وال)- تواصلت بقاعة 17 فبراير للألعاب بالمدينة الرياضية بطرابلس منافسات اليوم الثالث لدوري كرة القدم النسائية، لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، الذي تنظمه لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الليبي لكرة القدم. وأسفرت نتائج مباريات اليوم الثالث أمس الأحد عن فوز مدرسة قرطبة على مدرسة البيروني بنتيجة (3-0) ، ومدرسة أوائل التوفيق على شموع العلم (1-0)، والتعادل الإيجابي (2-2) بين مدرستي قرطبة والعهد الجديد، لمرحلة التعليم الثانوي . وفوز مدرسة الإشراق على مدرسة أم أيمن (4- 0)، ومدرسة نهاوند على مدرسة أوائل الهدف (3- 0) لمرحلة التعليم الأساسي. ...(وال)...