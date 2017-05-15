نتائج بطولة الوحدة للرماية بالخرطوش بالزنتان .

طرابلس 15 مايو 2017 (وال)- اختتمت الجمعة بمدينة الزنتان بطولة الوحدة للرماية بالخرطوش التي نظمها وأشرف عليها نادي الوحدة بالزنتان بالتنسيق مع اتحاد الرماية، وتوج بكأس وذهبية البطولة الرامي "علي التركي" من نادي الوحدة بالزنتان. ونال الفضية أسامة أبوخضير من نادي الأولمبي، والميدالية البرونزية لصلاح أبوكشيم من نادي بن زيدون. البطولة شهدت مشاركة رماة من أندية الأولمبي وطبرق واتحاد الخمس والجزيرة وأساريا ونجوم صرمان والرجبان واتحاد الخمس وبن زيدون والانتفاضة الزاوية والمنطقة العسكرية الغربية، وثلاثة أندية من الزنتان الشروق والوحدة والنصر. ...(وال)..